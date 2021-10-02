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الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة مستحقات أجايي

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الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة مستحقات أجايي الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة مستحقات أجايي

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كلفت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق بانهاء أزمة مستحقات جونيور أجايى خلال الساعات المقبلة، لرغبتها في غلق الملف نهائيا لتجنب أي أمورقد تؤثر بالسلب على تحضيرات الفريق للموسم الجديد وكذلك ضربة البداية الإفريقية التي يستهلها بمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر والمقررة يوم 16 أكتوبر الجارى على ملعب الأخير.

ووفقا للمعلومات الواردة من الأهلى فان عبدالحفيظ سوف يعقد جلسة أخيرة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة وبحضور وكيله لاقناعة بانهاء أزمة المستحقات والحصول على المبلغ الذي عرضه الأهلي 450 الف دولار حتى يتمكن من الانتقال إلى نادى جديد قبل غلق باب الانتقالات الحالي.

كانت الأزمة قد أستعلت مؤخرا بعدما طلب اللاعب الحصول على 900 الف دولار قيمة مستحقاتة لدى النادي بعد إستبعادة من القيد في القائمة الجديدة التي أرسلها النادى إلى اتحاد الكرة، بينما عرض الأهلي دفع 450 الف.

ويعود الأهلىي لاستئناف التدريبات غدا الأحد على ملعب مختار التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام بناء على تعليمات بيتسو موسيمانى المدير الفنى لاتاحة الفرصة أمام اللاعبين للحصول على المزيد من الراحة قبل شد الرحال إلى النجير لبدء رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي أمام الحرس الوطني.

المصرى اليوم

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