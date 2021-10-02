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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشي مع تطورات العصر الحديث، جاء ذلك خلال لقائه مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق.

حضر اللقاء سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة ،واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ،ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربيه والتعليم.

قال المحافظ أثق في القيادات التعليمية المختارة لإدارة منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية، وذلك بعد أن تم إجراء مقابلات معهم والتعرف على مقترحاتهم لتطوير العمل وتحسين الأداء، مؤكداً أننا نسعى هذا العام لتقديم نموذج مختلف عن الأعوام السابقة، بعد أن تم الإنتهاء من رصد السلبيات والتعرف على كافة الإحتياجات والمعوقات لحسن سير إنتظام العملية التعليمية.

وخلال اللقاء طالب محافظ الشرقية مديري الإدارات التعليمية، بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس وتطبيق نظام اللامركزية في العمل، واختيار بدائل وحلول مبتكرة للتغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، قائلاً أن تقييم الأداء قائم على النتائج ومخرجات العملية التعليمية.

وقال المحافظ «أبناؤنا أمانة ويمثلون نواة لصنع مستقبل مصر، وأنتم أداة لتشكيل الوعي والوجدان، وبناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة في بناء وتقدم البلاد، لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال في العمل.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكداً على ضرورة تعديل سلوكيات التلاميذ وإكسابهم سلوكيات إيجابية، من خلال تشجيعهم على الحفاظ على نظافة مدارسهم بإعتبارها منارة تربوية وتعليمية تسهم في في بناء الشخصية.

تطرق اللقاء إلى تأكيد محافظ الشرقية على مديري ووكيلي الإدارات التعليمية، بحذر الإنسياق وراء ما ينشر ويكتب على صفحات التواصل الإجتماعي بسلبياتها وايجابياتها، مؤكداً على ضرورة التركيز في العمل وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصيه الضيقة، وقال أن المحافظة انتهت من وضع مؤشرات لقياس أداء البنية التحتية لقطاع التعليم بالشرقية، من حيث عدد الفصول والكثافة الطلابية والإحتياجات اللوجستية ،وذلك لتقديم خدمة تعليمية مميزة.

وخلال اللقاء طالب المحافظ مديرى ووكيلي الإدارات التعليمية، بوضع خطة عمل للوقوف على أداء المراحل التعليمية المختلفة بكل إدارة تعليمية ،والمضي قدماً نحو تحقيق الأفضل وتقديم تعليم جيد لأبناءنا الطلاب.

ومن جانبه قدم رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ الشرقية للقائه بمديرى ووكيلي الإدارات التعليمية ،والذي يأتي تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، للإتفاق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون والتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية، بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس ،وغلق الكافتريات والمقاهي حرصا على مصلحة الطلاب، وكذلك التنسيق مع مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، للإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس لتهيئتها لإستقبال العام الدراسي الجديد.

وإنتهى اللقاء إلى أنه تم الإتفاق على عقد لقاء شهرى مع مديرى ووكيلي الإدارات التعليمية ،بحضور محافظ الشرقية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة ،وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم يليق لأبناء المحافظة.