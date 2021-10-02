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احتفالية بجامعة بني سويف بمناسبة الذكري الـ48 لحرب أكتوبر المجيد

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احتفالية بجامعة بني سويف بمناسبة الذكري الـ48 لحرب أكتوبر المجيد احتفالية بجامعة بني سويف بمناسبة الذكري الـ48 لحرب أكتوبر المجيد

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، بجلسته رقم 201، على مقترح قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم احتفالية بمناسبة الذكري الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة أن أهمية تنظيم تلك الاحتفالية لتعريف الأجيال الجديدة من الطلاب التي لم تشهد تلك الملحمة التاريخية التي يتم تدريسها في جميع الاكاديميات العسكرية داخل وخارج وتنمية الحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بقيمة نصر أكتوبر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها.

وأضاف أن حرب أكتوبر أعادت لمصر والعرب جميعا العزة والكرامة بعد القضاء على أكذوبة أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر وخط بارليف المنيع الذي تم تدميره في وقت قياسي أذهل العالم جميعا، وخلدت بحروف من نور أسماء ابطالها من رجال القوات المسلحة الذين أثبتوا للعالم أن الجيش المصري لا يهزم وقادر على حماية الأرض والعرض من أي أطماع.

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المصرى اليوم

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