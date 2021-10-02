توقيع الكشف الطبي على 3455 مواطنًا في قوافل طبية بأسوان

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث استهدفت هذه القوافل قرية أبوالريش بحرى التابعة لمركز أسوان، وقرية نجع هلال التابعة لمركز إدفو.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية استمرت يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 3455 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.