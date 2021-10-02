ضبط 11 مخالفة تموينية والتحفظ على 1.2 طن أرز في ملوي بالمنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بملوي جنوب المنيا 11 مخالفة تموينية، وتحفظ على 1.2 طن أرز.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتمكن فريق الرقابة التموينية بقسم ملوي، من ضبط 11 محضرا في مجال متابعة الأسواق، منها 6 محاضر عدم إعلان أسعار، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم احتفاظ بفواتير رسمية لسلعة، والتحفظ على 1.2 طن أرز.

كما تم المرور على محطات الوقود والتأكد من توفير المواد البترولية بأنواعها وكذا الغاز الطبيعي وبالأسعار المحددة.