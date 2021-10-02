إزالة 30 عشة ومبنى عشوائي بمساحة 1700 م2 بأسوان

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت إزالة 30 عشة ومبنى عشوائي بمساحة 1700م2 بنطاق منطقة الصداقة القديمة التابعة لحي شرق المدينة.

شارك في الحملة العاملون بالوحدة المحلية والقوات الشرطية مدعمين بالسيارات والمعدات الثقيلة، بما ساهم في القضاء على جميع الأكشاك والعشش والمبانى العشوائية التي كانت تستغل بشكل سلبى يسئ للمنظر العام للمنطقة.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.