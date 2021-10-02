الاتحاد السكندري ينتظر قرار حسام حسن لحسم صفقة «الحلواني»

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ينتظر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، القرار النهائي لحسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن التعاقد مع عمرو الحلواني، ظهير أيسر نادي أسوان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري من عدمه.

ومن المقرر أن يعقد محمد مصيلحي، جلسة مع المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم أمر التعاقد مع عمرو الحلواني من عدمه، في ظل الاختلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور التي تخص التعاقد مع اللاعب.

وكان اللاعب صاحب الـ36 عامًا قريبًا من الانضمام لصفوف الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي، ولكن مغالاة نادي أسوان في طلباته المالية، حال دون إتمام الصفقة.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي مصر المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد مجدي مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج ومحمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، وأحمد على مهاجم البنك الأهلي والبوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري.