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بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. مكتبة الخيال مشاهد ساحرة للزوار

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بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. مكتبة الخيال مشاهد ساحرة للزوار بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. مكتبة الخيال مشاهد ساحرة للزوار
باستخدام تقنية الشاشات ثلاثية الأبعاد والمؤثرات الصوتية

بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. مكتبة الخيال مشاهد ساحرة للزوار

يقدم معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يقام هذا العام تحت شعار "وجهة جديدة.. فصل جديد"، مكتبة الخيال ضمن إحدى الإضافات المبتكرة التي يقدّمها لهذا العام.

وتعد المكتبة فعالية فنية ترفيهية تقوم على تحويل الكتب بأفكارها وقصصها إلى مشاهد ساحرة للزوار عبر استعراض خمسة كتب شيقة بعناوين مختلفة: (مغامرات أليس في بلاد العجائب، وقراصنة الكاريبي، والجميلة والوحش، وكتاب الأدغال، وليلة في المتحف)، باستخدام تقنية الشاشات ثلاثية الأبعاد والمؤثرات الصوتية، لتقديم تجربة مختلفة ومتميزة للقراء، وتعد الكتب التي يتم استعراضها في المكتبة من أبرز الكتب الخيالية في العالم.

وتستمر فعالية مكتبة الخيال من ١ أكتوبر حتى نهاية المعرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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