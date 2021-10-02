«الزراعة»: تواصل تتابع جهود تحديث الري ومكافحة دودة الحشد وإدارة الأصول بقنا والأقصر

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‏قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن اللجنة الفنية العلمية تفقدت محطات القطاع الخاص لإنتاج شتلات القصب بمركز قوص بمحافظه قنا وبناحية الضبعية بمحافظة الأقصر، والتي يوجد بها ٢ مليون شتلة قصب سيتم زراعتها في الحقول الإرشادية التي تستخدم أساليب الري الحديث، كما شملت الجولة زيارة محطة بحوث المطاعنة والتي تبلغ مساحتها ٦٣٦ فدانا وتفقد زراعات القصب وفحصها.

وأضاف «سليمان»، في تصريحات صحفية السبت، أن اللجنة تفقدت أيضا حقول الذرة لمتابعة موقف دودة الحشد والحقل الإرشادي بقرية الحجيرات مركز قفط بالأقصر والذي تم زراعته قصب بالشتل وباستخدام نظم الري الحديث، مؤكدا على أهمية ان يكون هذا الحقل نموذجا لجميع المزارعين بالأقصر يحتذى به لتعميم زراعة القصب بنظام الشتلات والذي يحقق فوائد كثيرة للمزارعين منها زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج وترشيد المياه.

من ناحيته، قال المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إنه تم تفقد جميع المنشأت بمحطة بحوث المطاعنة، وأكد ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالإسراع في تنفيذ نظم الري الحديث بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي بالوزارة، وكذا الإسراع في تطوير المساقي بالمحطة لتكون نموذجا يحتذى به جميع المزارعين، مشيراً إلى أن الوفد تفقد الزراعات التي تم تحويلها من نظم الري التقليدية إلي الري الحديث، وعقد حوارات مع المزارعين للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، وقال إن أنظمة الري الحديثة تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد إستهلاك المياه وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأضاف صالح أن الاستغلال الأمثل والكامل لجميع المساحات غير المستغلة في محطة بحوث المطاعنة هو أحد أهم أهداف تلك الزيارة ويأتي في إطار جهود الوزارة خلال هذه المرحلة في حُسن استغلال جميع المزارع والمحطات التابعة للوزارة بشكل اقتصادي وعلمي حتى تكون نموذجا يحتذى لجميع المزارعين.

وأضاف أن عملية حصر ورفع كفاءة الأصول مستمرة للوصول إلى الهدف المنشود، وهو الاستغلال الامثل لتحقيق اكبر استفادة ممكنة منها، مؤكدا أن هذا الملف حقق إنجازات وأرقام غير مسبوقة في ظل توجيهات وزير الزراعة.