توقيع اتفاقية تآخي بين مدينتي سيناء الرومانية وشرم الشيخ

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وقَّع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفلاد اوبوريا، عمدة مدينة سيناء الرومانية، السبت، على اتفاقية تآخى بين مدينتي سيناء الرومانية وشرم الشيخ، من أجل فتح أسواق نوعية جديدة فى مجال تنشيط السياحة واستثمار العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والرومانى فى إطار تنشيط السياحة بين مصر ورومانيا، ومن خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى دولة رومانيا.

وقدم المحافظ الشكر للجانب الروماني على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، ووجة الدعوه لعمدة المدينة ومرافقية الى زيارة جنوب سيناء وتم قبول الدعوة وجاري التحضير لها من الآن.

كما تم تكريم المحافظ من قبل الجانب الروماني، وتم تبادل الدورع، وإقامة مأدبة غداء عمل تكريما لمحافظ جنوب سيناء ومرافقية من رجال الأعمال والمستثمرين.