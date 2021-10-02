عامل يقتل عروسه «بنت خاله» ليلة الحنة لارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى (التفاصيل)

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تمكنت مديرية أمن القليوبية، من كشف غموض مقتل عروس ليلة حنتها في إحدى قرى قسم شرطة قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «العريس» ابن عمة المجني عليها، للتخلص منها لأنه على علاقة بفتاة أخرى، حيث استدرج العروس إلى منطقة نائية وطعنها عدة طعنات حتى الموت وألقي القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي وتبين أن المجني عليها في العشرينات من عمرها ومن المقرر زفافها بعد الحادث بيوم، وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أسرتها، وبعدها عُثر على الجثة بها عدة إصابات وطعنات متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء الواقعة ابن عمة المجني عليها «العريس»، عامل، وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، حيث أنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته إرضاء لوالديه لارتباطه عاطفيا بإحدى الفتيات فعقد العزم على التخلص من عروسه، فاستدرجها وتعدى عليها بسلاح أبيض «سكين» وعقب تأكده من مفارقتها للحياة استولى على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب وعاد لمنزلها مرة أخرى حتى اكتشف ذووها عدم تواجدها فبحثوا عنها حتى أن عثروا عليها.