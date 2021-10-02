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"طالبان" تستدعي مترجمين تعاونوا مع هولندا.. وتتوعد بالانتقام من أقربائهم إذا لم يحضروا

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"طالبان" تستدعي مترجمين تعاونوا مع هولندا.. وتتوعد بالانتقام من أقربائهم إذا لم يحضروا "طالبان" تستدعي مترجمين تعاونوا مع هولندا.. وتتوعد بالانتقام من أقربائهم إذا لم يحضروا
حمّلت بعضهم مسؤولية قتل عدد من عناصرها

وجّهت حركة طالبان، استدعاءات لمترجمين عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة، وتوعدت بالاقتصاص من أقربائهم في حال عدم الحضور؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وذكرت رسالة "طالبان" التي عرضتها قناة "إن أو إس" الهولندية الرسمية، أن المترجمين لجأوا إلى الاختباء؛ لكن أفراد عائلاتهم سيتحملون المسؤولية في حال عدم مثولهم أمام المحكمة من أجل إنزال العقاب الشديد بهم؛ كي يتعلم الخونة الآخرون درسًا.

واتهمت "طالبان" -في رسالة أخرى- مترجمًا بالمسؤولية عن مقتل بعض عناصرها، وحذّرته بالقول: "سوف ننتقم، وإذا لم نتمكن من الإمساك بك سنقوم بتسوية الحساب مع أقربائك".

وأوضحت "إن أو إس" أن جميع المؤشرات تُظهر أن الرسائل التي تحمل أختامًا رسمية قد أرسلتها "طالبان".

وأضافت أنها اتصلت بنحو 10 مترجمين أو أشخاص سَبَق أن عملوا مع الهولنديين؛ حيث أعرب الجميع عن أن وضعهم يزداد صعوبة.

وطلبت "طالبان" من المترجمين الذين عملوا مع القوات الأجنبية، البقاء في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأجنبية؛ مؤكدة أنهم لن يتعرضوا للأذى؛ لكن على الرغم من تعهدها بعدم الانتقام؛ إلا أن تقريرًا سريًّا للأمم المتحدة أشار إلى ملاحقة "طالبان" للأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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