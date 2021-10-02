أخبار عاجلة

الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان -
مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى» -
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير المدرسة الثانوية التجارية بعد تحويلها لـ«تمريض»

Print
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير المدرسة الثانوية التجارية بعد تحويلها لـ«تمريض» محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير المدرسة الثانوية التجارية بعد تحويلها لـ«تمريض»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، أعمال التطوير الجارية بمدرسة بورسعيد الثانوية التجارية بنات والتى تم تحويلها لمدرسة تمريض، وذلك بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد،و مدير هيئة الأبنية التعليمية.

واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال التي تمت حتى الآن بالمدرسة استعدادا لبدء تشغيلها كمدرسة تمريض، وأكد أنه تم التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم ومحافظة بورسعيد، لتحويل إحدى المدارس التجارية لتكون مدرسة تمريض، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كل الأعمال الجارية بالمدرسة، وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة التمريض خلال العام الحالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور)

بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور)

إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية»

إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية»

بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان

بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان

مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»