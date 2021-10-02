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أعلن جون كيري، مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ، السبت، أنه تم اختيار مصر كمرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل 2022.

ويتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم كل عام رئاسة المؤتمر، واستضافة الاجتماع في ذلك البلد.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي، رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة.

ومن المقرر أن تعقد قمة التغيرات المناخية في شهر نوفمبر المقبل العام في جلاسجو باسكتلندا.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات مع البعثة الفنية الأولى للأمم المتحدة، المعنية بتنظيم مؤتمر المناخ COP27 لعام 2022، لبحث الموضوعات المتعلقة بالأمور اللوجستية والأمنية تمهيدا لاستضافة مصر المؤتمر، وذلك بمشاركة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن وزارتى الخارجية والبيئة والجهات المعنية أعضاء البعثة

وأكدت الوزيرة أن قرار مصر بطلب تنظيم المؤتمر جاء نتيجة تشاور وتنسيق داخل مجلس الوزراء، إيمانًا بأهمية قضية تغير المناخ على المستويين الوطنى والدولى، وتعبيرًا عن حجم الالتزام السياسى المصرى نحو ملف تغير المناخ بشكل عام، وأهميته في الوقت الذي يعانى العالم فيه من تداعيات جائحة كورونا.

يذكر أن جون كيري، قد وجه نهاية الأسبوع الماضي رسالة إلى الصين، بشأن حجم الانبعاثات الحرارية، الناتجة عن منتجاتها الصناعية، وقال إنه يجب على بكين اتخاذ قرار بهذا الشأن.