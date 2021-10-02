فريال أشرف تتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

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نجحت فريال أشرف، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، في التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي تستضيفها موسكو في الفترة من 1 حتى 3 من شهر أكتوبر الحالي.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتائج مميزة في البطولة، وحصد العديد من الميداليات.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه كل من: كريم أبو عيطة وعلي الصاوي وعلي سيد وحازم مسعد وعبد الله ممدوح ويوسف عماد وعمر أشرف ومحمد رمضان وريم رمزي ونورسين كمال وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة حسام ومنة الصاوي ونور أكرم وحبيبة ماجد.

وتتكون البعثة من الدكتور صالح عبد القادر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة وهاني قشطة مدرب كوميته سيدات ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال والدكتور أحمد الصاوي أخصائي علاج طبيعي وتامر حلمي إداري،كما تضم البعثة كل من الحكمين الدوليين فتوح علي عباس و عصمت زكي.

والجدير باذكر أن فريال أشرف هي صاحبة الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020