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الاتحاد السكندري يعرض ثنائي الفريق للبيع

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الاتحاد السكندري يعرض ثنائي الفريق للبيع الاتحاد السكندري يعرض ثنائي الفريق للبيع

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قرر مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عرض الظهير الأيمن كريم يحيى، والمدافع محمد عطوة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء قرار مسؤولي زعيم الثغر، بناءً على رغبة حسام حسن، المدير الفني، والذي أكد أن الفريق ليس بحاجة لخدمات الثنائي في الموسم المقبل، نظرًا لتراجع مستواهما الفني وفشلهما في اثبات جدارتهما مع النادي خلال الموسم الماضي.

ويأمل النادي السكندري، في بيع كريم يحيى ومحمد عطوة، في الفترة الجارية، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 7 أكتوبر الجاري، للاستفادة بالمقابل المادي من وراء بيعهما، واستقر الجهاز الفني على وضعهما في قائمة الانتظار حال عدم وصول عروض لهما تناسب طموحات النادي المالية.

وكان نادي الاتحاد السكندري، قرر أيضًا عرض الحارس عماد السيد، للبيع، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

يُذكر أن الفريق السكندري، رحل عن صفوفه أكثر من لاعب على رأسهم الحارس محمد صبحي، لانتهاء إعارته من وعمار حمدي، لانتهاء إعارته من الأهلي، بالإضافة إلى خالد قمر والأوغندي إيمانويل أوكوي والجامايكي روماريو وليامز والمدافع السوري عمرو الميداني .

المصرى اليوم

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