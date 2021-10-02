«مكادى» أحدث الأندية المصرية يتعاقد مع مدرب انجليزى لتدريب الفريق

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أعلن مجلس ادارة نادى مكادى برئاسة سميح ساويرس، أحدث الأندية التى انضمت للاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق نشاطة رسميا بعد حصله على كافة الموافقات الرسمية من قبل اتحاد الكرة ولجنة المسابقات لبدء منافسات دورى الدرجة الرابعة هذا الموسم .

ويتولى احمد الصحيفى منصب الرئيس التنفيذى للنادى، و أستقر رأى ادارة النادى على تولى مدرب انجليزى مسؤولية تدريب الفريق تتكتم الادارة على أسمة حاليا لحين وصوله للغردقة وتوقيع العقود، فيما ضم الجهاز المعاون كل من عثمان السيد مدرب عام ومصطفي العربي مساعد مدرب و مصطفى الغدار مدرب حراس مرمي و كريم عبد الحكيم مدير كره .

ومن المقرر أن يبدأ اللاعبين تدريباتهم غدا فى أولي تجمع للفريق على أن تستمر التدريبات حتى موعد وصول المدرب الانجليزى مطلع الاسبوع المقبل .

ويخوض فريق مكادى مبارياته على ملعب الجونة لحين انتهاء ملعبه الخاص الذى يحتاج لعدة أشهر لاستلامه