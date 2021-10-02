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أعضاء البرلمان العربي في ضيافة «القومي للحضارة»

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أعضاء البرلمان العربي في ضيافة «القومي للحضارة» أعضاء البرلمان العربي في ضيافة «القومي للحضارة»

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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، السبت، وفدا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

ورحب غنيم بأعضاء الوفد، وعرفهم بالموقع الفريد للمتحف الذى يقع فى مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، وهو الموقع الذى يمثل ملتقى حقيقيا لكل عصور الحضارة المصرية.

وتجول الوفد داخل القاعة الرئيسية بالمتحف، حيث اصطحبتهم نسمة أحمد، أمينة متحف داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أن متحف الحضارة يعد مشروع حضاري شامل على أرض الفسطاط، يعمل على تحقيق الإبداع الثقافي والتميز في نشر الوعي الفكري والحضاري للجميع، حيث تتنافس الأسر فى كل أنحاء العالم لزيارته والتعرف على هذه الدرر الثمينة التى تحتويه.

وأشارت فيروز فكري، نائب رئيس هيئة المتحف، إلى أنه فى ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة متحف الحضارة وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

المصرى اليوم

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