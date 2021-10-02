ندوة توعوية حول الطرق الآمنة لاستخدام حبوب الغلة ومكافحة آفات المنتجات الغذائية المخزنة بالشرقية

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قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة، وكلية الزراعة جامعة الزقازيق، لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين، فقد تم تنفيذ ندوة ارشادية لعدد من مديري الإدارات الزراعية، والمهندسين الزراعيين والعاملين بالجمعيات الزراعية، بعنوان«الطرق الآمنة لاستخدام حبوب الغلة ومكافحة آفات المنتجات الغذائية المخزونة»، بحضور الدكتور محمد عامر أستاذ المبيدات بكلية الزراعة، والمهندس أحمد زكي مدير عام الإدارة الزراعية بالزقازيق، والمهندس أسامة الصغير مدير عام الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر إدارة الزقازيق الزراعية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنظيم الندوة هو تعريف الحضور بالطرق الآمنة لمكافحة آفات المنتجات المخزونة، والتي تتسبب في تلف ما يقرب من ثلث الإنتاج، وذلك بإستخدام حبوب التخزين «الغلة»، والتي يجب أن توضع على مسافات محددة داخل المخزون، لافتاً إلى أنه يلزم ارتداء القناع الواقي والقفازات عند دخول مخازن الحبوب، حرصاً على عدم التعرض للتسمم بغاز الفوسفين المنبعث من اقراص التبخير ،والتي تؤدي إلى الإحساس بالأرق والتعب الشديد وحدوث انخفاض في ضغط الدم وحدوث فشل في التنفس، مشيراً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحاضرين.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً ببروتوكول التعاون بين مديرية الزراعة وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، في تنظيم الندوات الإرشادية لنقل الخبرات للعاملين وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل، والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.