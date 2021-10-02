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«حماة الوطن» يهنئ بيوم القضاء المصري

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«حماة الوطن» يهنئ السيسي بيوم القضاء المصري «حماة الوطن» يهنئ بيوم القضاء المصري

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هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسى وقضاة بمناسبة يوم القضاء المصري، وذلك تقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي أرست قواعد العدل وحققت المساواة بين أبناء الشعب الواحد.

وأكد الحزب في بيان له، أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها دعم وتطوير المنظومة القضائية من خلال إصدار العديد من القرارات التي ساهمت في الإسراع بإجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة والعمل على تعديل بعض التشريعات التي تعيق عملية التقاضي.

وأضاف الحزب أن إقرار الرئيس عبدالفتاح باختيار اكتوبر عيد القضاء الشامخ يعبر عن تقديره الكامل لقضاة مصر وثقته الكامله بكفاءة وحياديه القضاء المصرى

المصرى اليوم

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