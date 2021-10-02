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تطهير مبني التضامن الاجتماعي بمدينة الحسنة ضد كورونا

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تطهير مبني التضامن الاجتماعي بمدينة الحسنة ضد كورونا تطهير مبني التضامن الاجتماعي بمدينة الحسنة ضد كورونا

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واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري ومجالس المدن أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومنازل المواطنين لمجابهة المستجد.

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة، معلنًا تطهير وتعقيم مبنى التضامن الاجتماعي في مدينة الحسنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

المصرى اليوم

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