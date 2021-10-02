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تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلى مع ثنائى وادى دجلة

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تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلى مع ثنائى وادى دجلة تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلى مع ثنائى وادى دجلة

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أنهت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى كافة الإجراءات الخاصة بضم ثنائى وادى دجلة كريم الدبيس وأحمد شريف مقابل 16 مليون جنيها للصفقتين .

ومن المقرر أن تشهد يعلن الأهلى خلال الساعات المقبلة، عن إتمام الصفقتين، ويجيد أحمد شريف اللعب في مركز رأس الحربة، بينما يجيد كريم الدبيس اللعب في مركز الظهير والجناح الأيسر.

ولعب أحمد شريف 12 لقاء وتمكن من تسجيل هدفين، فيما لعب الدبيس 25 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصنع آخر.

فى شأن أخر،رفض الجهاز الفنى للاهلى رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي، الى نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الحالية وذلك لحاجة الفريق الى جهود اللاعب باعتباره البديل الأنسب للتونسى على معلول.

المصرى اليوم

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