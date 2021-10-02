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مرتضي منصور يخوض انتخابات ومفاجآت في قائمته

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مرتضي منصور يخوض انتخابات الزمالك ومفاجآت في قائمته مرتضي منصور يخوض انتخابات ومفاجآت في قائمته

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أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي ، والصادر بحقه قرار بالايقاف والاستبعاد من منصبه من وزير الشباب والرياضة موقفه الرسمي والنهائي من خوض انتخابات نادي الزمالك.

وقال مرتضي منصور في له عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «لن أخذل ملايين من جماهير نادي الزمالك العظيمة ولا أعضاء الجمعية العمومية الذين يطالبونه بالترشح مرة واستعادة منصبه الطبيعي في رئاسة النادي».

وعلمت «المصري اليوم» أن مرتضي منصور سيترشح رسميا لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة قوية ستكون مفاجاة للجميع وانه سوف يعلن ذلك قريبا، كما ستشهد قائمته مفاجأت.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي قد أعلن أن المستشار مرتضي منصور من حقه خوض الانتخابات ولا يوجد ما يمنعه من الترشح علي رئاسة النادي.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء لاعلانه موقفه من خوض الانتخابات.

المصرى اليوم

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