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"الصحة" تؤكد: أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها

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"الصحة" تؤكد: أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها "الصحة" تؤكد: أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها
كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات

أكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى. وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (42) حالة مؤكدة وتعافي (55) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (193) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(547221) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (536281) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (3)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8722) حالة "رحمهم الله جميعاً".


ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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