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شرطة بنما تعتذر بعد تدريبات لإطلاق نار مع إسرائيليين على صور أشخاص بأزياء عربية

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شرطة بنما تعتذر بعد تدريبات لإطلاق نار مع إسرائيليين على صور أشخاص بأزياء عربية شرطة بنما تعتذر بعد تدريبات لإطلاق نار مع إسرائيليين على صور أشخاص بأزياء عربية

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اعتذرت شرطة بنما عن استخدامها صورا لأشخاص يرتدون زيا عربيا تقليديا كأهداف خلال تدريبات على إطلاق النار مع مدربين إسرائيليين.

وقالت الشرطة البنمية في بيان لها: «نحن نحترم الاختلافات الثقافية والدينية والإثنية. ونحن نأسف لأنه، خلال مهمة كنا نشارك فيها كمؤسسة، حصل موقف بعيد عن طبيعة مهمتنا وواجبنا».

وأضافت: «نريد تقديم اعتذارنا لمن شعروا بالإهانة».

وأثير الجدل بعدما نشرت شرطة بنما الوطنية وغرفة التجارة الإسرائيلية-البنمية صورا لتدريبات للشرطة على ما يبدو، قبل حذفها.

وفي إحداها، ظهر رجل يصوب مسدسا على صورة يبدو فيها مسلحا يضع كوفية فلسطينية.

وجاء في منشور للشرطة على تويتر حذف لاحقا :«بهدف تعزيز العلاقات بين إسرائيل وبينما، تم تدريب وحدات الشرطة في المقرات الدبلوماسية، على تقنيات مختلفة لإطلاق النار على أيدي مدربين من السفارة الإسرائيلية في بنما”.

واستنكرت لجنة التضامن اللبنانية مع فلسطين ذلك الأمر في بيان قائلة إن ما حصل يروّج «للعنف والعنصرية من خلال السماح بتصنيف كل من يضع حجابا أو ما شابه إرهابيا».

المصرى اليوم

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