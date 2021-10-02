صور أضرار شظايا مسيرة حوثية دُمرت بأحد المسارحة

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أعلن الدفاع المدني عن سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة بجازان، جراء اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، مؤكدا تضرر عدد من المنازل.

وفي بيان له، أوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان، محمد الغامدي، إنه يوم أمس الجمعة، 1 أكتوبر 2021، "تلقى الدفاع المدني عددا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة".

وأشار الغامدي إلى أنه نتج عن ذلك "تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، وأنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".