هل يقصد أن "حسين عبدالغني" يخطط لتطفيش "حمدالله"؟.. شقيق اللاعب يتحدث!

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يبدو أن العلاقة بين المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وإدارة النصر تشهد توتراً كبيراً في هذه الأثناء.

ونشر شقيق حمدالله رسالة غامضة عبر صفحته على موفع التواصل الاجتماعي انستغرام قال فيها: "لا أعلم تحديداً ما يخطط له حسين عبدالغني".

وينتهي عقد اللاعب المغربي مع النصر بنهاية الموسم الجاري، علماً بأنه سيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل.

ويبدو أن علاقة حمد الله مع ناديه تشوبها العديد من الشوائب، خصوصاً عقب غيابه الأخير عن مباراة أبها.

ونجح النصر في غياب حمدالله في الفوز على أبها بثلاثة أهداف لهدف، سجلها تاليسكا هدفين وأبو بكر فينسنت.

ورفع النصر رصيده من النقاط عند الرقم 12 متساويًا مع الهلال، علمًا بأن لكل فريق منهم مباراة مؤجلة بسبب مشاركتهما الآسيوية.