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«الداخلية» تكشف ملابسات تداول اصطدام ميكروباص بـ4 سيارات في الغردقة

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«الداخلية» تكشف ملابسات تداول فيديو اصطدام ميكروباص بـ4 سيارات في الغردقة «الداخلية» تكشف ملابسات تداول اصطدام ميكروباص بـ4 سيارات في الغردقة

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات مقطع تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا قيام قائد سيارة ميكروباص بالاصطدام بـ4 سيارات بالغردقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام قائد سيارة»ميكروباص«بالاصطدام بـ4 سيارات ملاكي من الخلف أثناء توقفهم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة»دون حدوث إصابات«، ولاذ بالفرار».

وأضافت «بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة وتبين أن قائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وباستدعائه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لاختلال عجلة القيادة بيديه»، وباستدعاء مالكي السيارات المتضرره وبسؤالهم أيدوا ماجاء بالفحص واتهموا السائق بالتسبب في إتلاف سياراتهم«.

المصرى اليوم

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