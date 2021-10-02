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«المحامين»: إجازة يومان للدارسين بمعهد المحاماة بسبب كورونا

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«المحامين»: إجازة يومان للدارسين بمعهد المحاماة بسبب كورونا «المحامين»: إجازة يومان للدارسين بمعهد المحاماة بسبب كورونا

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أعلنت نقابة المحامين، عن قرار الأمانة العامة للنقابة، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام، مقرر معهد المحاماة، بمنح إجازة للدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، يومي الأحد والأربعاء المقبلين، الموافقين 3 و6 أكتوبر الجاري، على أن تستأنف المحاضرات يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر طبقًا لجدول محاضرات المعهد.

وقال «الجمال»، في تصريحات صحفية، أن ذلك نظرا لما تجريه النقابة العامة من أعمال تطهير وتعقيم للقاعة التي ينعقد فيها المعهد، إضافة إلى تعقيم مبنى النقابة العامة، والإدارات المجاورة له التابعة للنقابة، كإجراءات وقائية واحترازية انطلاقا من حرص رجائي عطية، النقيب العام، ومجلس النقابة على سلامة المحامين، وعلى الدارسين بالمعهد.

يذكر أن معهد المحاماة يعقد محاضرتين أسبوعيا، يوم الأحد لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، ويوم الأربعاء لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.

المصرى اليوم

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