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صحة حماس: 6 وفيات و552 إصابة بكورونا في غزة

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صحة حماس: 6 وفيات و552 إصابة بكورونا في غزة صحة حماس: 6 وفيات و552 إصابة بكورونا في غزة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم السبت، عن حصيلة جديدة لوفيات واصابات كورونا في قطاع غزة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 1678 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 6 حالات وفاة و ( 552) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 1105 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 170745 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 18000 حالة، اجمالي المتعافين 151347 حالة، اجمالي الوفيات 1398 حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 353 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 423999 شخص

المصرى اليوم

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