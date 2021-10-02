طالبان توجه رسائل للمترجمين: سنسوى الحساب مع أقاربك إذا لم تسلم نفسك

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استدعت طالبان مترجمين أفغان عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة، مهددة إياهم بالقصاص القاسي منهم ومن أقاربهم في حال تخلفهم عن الحضور ، حسب التقرير الذي بثه التلفزيون الحكومي الهولندي.

جاء هذا التطور الجديد على الرغم من تعهد حركة طالبان بعدم الانتقام من الأشخاص الذين عملوا مع جهات أجنبية ، حيث حاولت الجماعة الإسلامية المتشددة طمأنة الأفغان منذ استيلائها على السلطة وسط مخاوف من المواطنين إزاء استمرارها على نهجها المتشدد الذي لم تتغير كثيرا منذ حقبة التسعينيات.

وأفاد التلفزيون الهولندي إن رسائل الاستدعاء حملت أختام مسؤولين في الحركة ، حيث أكدت القناة الرسمية الهولندية "إن أو إس" أن هناك رسالة وجهت إلى شخص كان يعمل في وكالة الشرطة الأوروبية، المعروفة اختصارا بـ"يوروبول" في أفغانستان.

كما ورد في رسالة أخرى تلقاها مترجم اتهمته طالبان بالمسؤولية عن مقتل بعض عناصرها "سوف ننتقم، وإذا لم نتمكن من الإمساك بك سنقوم بتسوية الحساب مع أقربائك".

وكانت طالبان قد حثت المترجمين على "التوبة" في شهر يونيو، والبقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية مؤكدة أنهم لن يتعرضوا للأذى.

وكشف تقرير سري للأمم المتحدة في وقت سابق عن ملاحقة طالبان للأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

وحذرت الوثيقة الأممية من قيام طالبان بتكثيف بحثها عن الأشخاص الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلنطي "ناتو" أو الحكومة الأفغانية السابقة ، قائلة إن المسلحين يتنقلون من منزل إلى منزل للعثور على أهداف ويهددون أفراد عائلاتهم.

في سياق آخر أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن طالبان عدمت ضابطا رفيع المستوى عمل سابقا في أجهزة الأمن الأفغانية في ولاية غزني.

ونقلت وكالة "آماج نيوز" عن عبد الحي، نجل الضابط السابق محمد هاشم خلجي، قوله إن والده الذي كان قائدا للمنطقة الأمنية الأولى في مدينة غزني استسلم إلى "طالبان" طوعا مع كل أسلحته بعد سقوط المدينة في يد الحركة قبل 50 يوما.

وفي سياق آخر ، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها اليوم إن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على إعداد وتدريب وتسليح قوات الأمن في أفغانستان، لكن على الرغم من ذلك كانت هناك عوامل هدامة في المقابل أدت إلى تلك الهزيمة المدوية للقوات النظامية التي استسلمت جراء الفساد المتراكم، والفشل اللوجيستي، وحالة الضياع التي تعيشها البلاد.

ولفتت إلى أن انهيار القوات النظامية الأفغانية لم يكن مفاجئا، حيث أفادت تصريحات أفراد من القوات الخاصة وقوات الشرطة في أفغانستان في الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين أن هذا الانهيار كان بطيئا ومؤلما وبدأ قبل سقوط العاصمة كابول بعدة أشهر.