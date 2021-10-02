راندا عبد السلام: شخصيتي في «عقبال عوضك» ليست شريرة.. وتعليقات الجمهور أضحكتني

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قالت النجمة الشابة راندا عبدالسلام أن شخصية مي التي جسدتها في حكاية «عقبال عوضك» ليست شريرة كما ظن الجمهور في بداية الحلقات، فقط هي فتاة طماعة وتحلم بأن تعيش في مستوى لا يتناسب مع إمكانيات زوجها، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك هو أنها في النهاية غلب عليها الجانب الخيّر، وقامت بالاعتذار لشقيقة زوجها وشعرت بالندم.

وأضافت راندا في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أنا وافقت على العمل فور قرائتها للسيناريو، لأن الحكاية تناقش قضية إجتماعية يعاني منها كل البيوت المصرية، مشيرة إلى أن المسلسل يصحح المفاهيم الخاطئة التي توارثها الجيل الحالي من الأباء والأجداد.

وأوضحت أن المجتمع ينظر للفتاة التي تتأخر في سن الزواج على أنها وصمة عار على أسرتها، لذلك كان يجب أن يتم تصحيح هذه المفاهيم من خلال عمل فني حتي يصل إلى أكبر عدد من الجمهور.

حكاية «عقبال عوضك» من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مي «راندا عبدالسلام» في دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج في إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

وتتناول الحكاية أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة، من خلال قصة «شادية» التي تعمل مدرسة رياضيات وتعانى من فكرة العنوسة التي تطاردها.