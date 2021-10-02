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رولز رويس سبيكتر تأخذ مكان رايث في التشكيلة عند وصولها

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رولز رويس سبيكتر تأخذ مكان رايث في التشكيلة عند وصولها رولز رويس سبيكتر تأخذ مكان رايث في التشكيلة عند وصولها

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كما هو الحال مع الكثير من صانعي السيارات هذه الأيام، تنتقل شركة رولز رويس البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة أيضًا إلى مستقبل كهربائي، إن سيارة رويس التي تم الكشف عنها مؤخرًا في مقدمة إصداراتها.

من الجدير بالذكر أن RR أكدت أنها ستمتلك مجموعة سيارات كهربائية كاملة بحلول نهاية العقد.

وعلى الرغم من تشابه مع رايث، لن تكون Rolls-Royce الكهربائية القادمة مجرد نسخة من الكوبيه، كما أنها لن تكون بديلاً مباشرًا.

وبحسب motor1، قال الرئيس التنفيذي لشركة Rolls-Royce، Torsten Mueller-Oetvoes، «إن سيارة رويس ليست بأي حال من الأحوال خليفة لـ رايث.»

مضيفاً أنه عرض مختلف بالنسبة لعملاء الشركة، والذي «سيشعر بأنه مختلف تمامًا» و«سيبدو مختلفًا جدًا» أيضًا.

في نفس التقرير، على الرغم من ذلك، تم التأكيد على أن سيارة رويس سوف تحل محل Rolls-Royce Wraith في تشكيلة صناعة السيارات، وعلى الأقل في المقام الأول في الولايات المتحدة حيث تم سحب الكوبيه ونظيرتها القابلة للتحويل، Dawn، من التشكيلة الخاصة بـ نموذج عام 2022 بسبب مسائل تنظيمية.

من المهم الإشارة إلى أن رايث وDawn هما السيارتان الوحيدتان المتبقيتان من Rolls-Royce التي تستخدم منصة BMW، لذا فإن زوالهما متوقع.

وإذا كنت تتساءل لماذا اختارت Rolls-Royce سيارة كوبيه لأول سيارة كهربائية لها بدلاً من سيارة سيدان تقليدية بثلاثة صناديق، فقد قدمت Mueller-Oetvoes تفسيراً يتماشى مع مكانة Rolls-Royce باعتبارها تضم ​​أصغر العملاء الديموغرافيين لجميع سيارات BMW Group، بما في ذلك الميني

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