مجلس الشباب العربي يشيد بالنجاح الكبير لانطلاق فعاليات أكسبو دبي

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أعرب مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة عن إعتزازه وفخره بالنجاح الكبير الذي شهده حفل افتتاح وانطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، والذي أظهر إستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة التام لإستضافة وإحتضان هذا الحدث الدولي الهام، والعمل على إنجاح هذه الدورة بشكل يفوق التوقعات ، ليجعل من إكسبو دبي 2020 الدورة الأهم والأنجح في تاريخ المعرض.

وهنأت الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في بيان لها اليوم :"الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، بمناسبة النجاح الذي شهده حفل إفتتاح معرض إكسبو دبي 2020، والذي أكد للعالم أجمع جهوزية الإمارات في احتضان هذا الحدث الذي يستمر لمدة 6 أشهر".

وأضافت د. أبو غالي:" إن النجاح الذي شهدناه في تنظيم وانطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 يعتبر نجاحاً لكل الدول العربية، وأظهر التنظيم والقدرة الكبيرة على إحتضان الأحداث العالمية والدولية، وهذا الأمر يزيدنا فخراً وإعتزازاً بقدرات دولنا العربية و قياداتها الرشيدة ".

ومن جانبها، أشادت الدكتورة شفيقة العامري أمين عام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالدعم الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لإستضافة معرض إكسبو دبي 2020، والنجاح الهائل الذي حققته الامارات في الاحتفال بهذا الحدث الدولي ، والذي تمكن من إبهار العالم أجمع، لتكون الدورة الراهنة الأهم في تاريخ المعرض.

وأضافت د. العامري بالقول :" يعتبر المعرض البداية الحقيقية لتجاوز تأثيرات الجائحة التي كان لها تأثيرات على مختلف جوانب الحياة، ليشكل المعرض بداية لإستئناف الحياة الطبيعية، و عودة الأنشطة الإقتصادية وغيرها إلى سابق عهدها، لتقود بذلك دولة الإمارات مختلف دول العالم في التعافي و تجاوز تأثيرات الجائحة".

بدوره، قال السيد أحمد بن سليم الجنيبي عضو المكتب التنفيذي وممثل دولة الإمارات في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة:" يمثل معرض إكسبو دبي 2020 مناسبة هامة ليتعرف زوار المعرض على دولة الإمارات وتراثها ووتاريخها، إلى جانب التطور والنمو الذي تسجله في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الإقتصادي".

وأضاف الجنيبي:" يكتسب معرض إكسبو دبي 2020 أهمية كبيرة كون هذا الحدث الدولي يشكل بارقة أمل للعالم أجمع في تجاوز الجائحة ، وعودة الحياة الطبيعية، واستئناف مختلف الأنشطة، مما سيدفع لمزيد من الجهد والعمل للعودة مجدداً إلى الأعمال بشكل طبيعي".

وأوضح أن دولة الإمارات تؤكد من خلال احتضانها لهذا الحدث الدولي أنها الوجهة الأهم في الإستفادة من الفرص في ظل ما توفره من تسهيلات وحوافز ومميزات للمستثمرين، مما سيعود بالفائدة الكبيرة على الإقتصاد الوطني، ويدفع عجلة النمو .