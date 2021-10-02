رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

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ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، بينما تكشف ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة عبر بوابتها.

وعن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، ستظهر للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول والدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث من المقرر أن يتم إتاحة النتيجة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث يستطيع الطلاب الدخول إلى الموقع لمعرفة الكليات المرشحين لها ومن ثم الاستعداد للتوجه للكليات لتقديم الأوراق المطلوبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إنه من المقرر أن تتم إتاحة مرحلة تسجيلات تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وذلك عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة موضحا أنه بعد الإعلان رسميا عن ظهور النتيجة تتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مضيفا أن الموقع الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام التقديم للتنسيق.

موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة العليا للتنسيق، إن اللجنة العليا المكلفة بإدارة أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2021 تجرى حالياً توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقاً للأعداد المقررة لكل مؤسسة، ما سيؤدي إلى تحديد الحد الأدنى للالتحاق بكل قطاع.

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) - صورة أرشيفية

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والإجراءات الاحترازية

أكد أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالجامعات خلال فترة أعمال تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق والدخول عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الثانوية العامة مجانا، منوها إلى أنه ستتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة خلال 48 ساعة من إعلان نتيجتها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد

يحتاج الطلاب بعد إعلان النتيجة إلى تجهيز عدد من الأوراق ووضعها في ملف لتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها.

استمارة شهادة الثانوية العامة

أصل شهادة الميلاد

عدد 6 صور شخصية

صورة من بطاقة الرقم القومي

نموذج 6 جند.

شهادة الحصول على لقاح كورونا.

أرقام تليفونات مكتب التنسيق 2021

يحتاج بعض الطلاب إلى الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالتنسيق ويبحثون عن رقم تليفون مكتب التنسيق، ويستطيع الطلاب الاتصال بمكتب التنسيق عبر الرقم المختصر 15999.

ويتم حساب المكالمة عبر الرقم المختصر بسعر المكالمة العادية من التليفون الأرضي عند الاتصال من القاهرة والمحافظات الأخرى.

وأعلن المركز الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم بتنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب مدارس المتفوقين STEM

يعلن مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد، فتح باب التقديم لطلاب مدارس المتفوقين STEM، بدءا من اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر وحتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، وعلى الطلاب سرعة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg وذلك لتسجيل رغباتهم.

وعلى الطلاب كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة وبتأني شديد، كما توجد إمكانية لتعديل الرغبات، وذلك حتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021