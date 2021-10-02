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رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادت للعام الدراسي الجديد

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رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادت للعام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادت للعام الدراسي الجديد

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ناقش الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، استعدادات العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى.

وشدد رئيس جامعة الأزهر خلال اجتماعه اليوم ،السبت، مع نواب رئيس الجامعة، والأمين العام، ورئيس الإدارة المركزية للمدن؛ على أهمية غرس قيم الانتماء الوطني والجامعي من اليوم الأول للدِّراسة، وأن يتوافر بالكليات المناخ الملائم للدراسة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار ، وأن يعرف الطلاب أماكنهم في السكن بالمدن الجامعية ويستقروا فيها شريطة الحصول على لقاح كورونا، وتفعيل الأنشطة الطلابية في الكليات .

وبحث رئيس جامعة الأزهر تطبيق نظام الساعات المعتمدة في عدد من الكليات.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والمحاسب مجدي أبو سكين، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن والأمن الجامعي، وسعيد يوسف، مدير المشتريات، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب.

المصرى اليوم

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