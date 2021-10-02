رابطة المحترفين تستقر على موعد قرعة الدوري الممتاز وشكل المسابقة

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استقرت رابطة المحترفين المُكلَّفة بإدارة الدوري الممتاز، برئاسة أحمد دياب، على إقامة بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل بنظام المسابقة نفسه الذي كانت عليه في الموسم المنقضى بإقامتها بمجموعة واحدة وتضم 18 ناديًا، على أن تهبط ثلاثة فرق إلى القسم الثانى، وتصعد ثلاثة أخرى.

ويُنتظر أن تجرى قرعة الدورى الممتاز يوم 11 أكتوبر المقبل حتى تتحدد بشكل نهائى مواعيد المباريات والمواجهات بين الفرق والملاعب التي ستستضيف مباريات الدورى الممتاز.

وأجلت رابطة المحترفين حسم قرارها بشأن عودة الجماهير إلى المباريات لحين التنسيق مع الجهات الأمنية، وعقدت الرابطة جلستها، أمس، حيث ناقشت خلالها جميع الترتيبات الخاصة بإجراء قرعة الدورى والاقتراحات باختيار عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين لسحب القرعة، وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو وعماد متعب وحازم إمام وحسام غالى، كما ناقشت الرابطة لائحة المسابقات، التي ستُعتمد من الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.