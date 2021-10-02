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قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى بالنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، منح الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى قفشة راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام بعد استبعادهما من معسكر المنتخب الوطنى الذي يستعد لمواجهتى ليبيا في تصفيات المونديال، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهما للحصول على الراحة الكافية.

وينتظر أن يعقد الجهاز الفنى للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين عقب عودتهما للتدريبات لمطالبتهما بالتركيز مع الفريق وعدم الإنشغال بمسألة الخروج من المنتخب لتجنب تأثرهما سلبيا بالموضوع.

كان كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى أثار جدلا واسعا في الساعات الماضية، بعدما استبعد 11 لاعبا من القائمة كان أبرزهم محمد شريف صاحب هدفي الفوز على ليبيريا، واستدعى الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد فتحي، لتصبح القائمة النهائية تضم 24 لاعبا، ويواصل المنتخب تدريباته استعدادا لمواجهتى ليبيا في تصفيات المونديال.