اليوم.. 4 وزراء يشاركون في مؤتمر صناع الخير لإطلاق مبادرة «قدم صحيح»

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يشارك وزراء التضامن الاجتماعى والصحة والهجرة والمصريين بالخارج والقوى العاملة، السبت، في مؤتمر مؤسسة صناع الخير للتنمية لإعلان إنطلاق مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الإجتماعى.



وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أن مؤتمر إطلاق مبادرة قدم صحيح سوف يشارك فيه ايضاً عدد من المحافظين والشخصيات العامة والفنانين والرياضيين وكبار الإعلاميين ويتضمن المؤتمر استعراض جوانب مساهمة المبادرة في تخفيف العبء عن كاهل مرضى القدم السكرى.

وأوضح زمزم أن مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين تعمل على تجهيز غرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى بكل المستشفيات الجامعية على مستوي الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة من خلال معهد السكر وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين، بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين وخاصة في المناطق الفقيرة والأكثر إحتياجاً، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى.

يذكر أن إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية لمبادرة «قدم صحيح»لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين تأتى في إطار سلسلة اطلاق المؤسسة لسلسلة من المبادرات الأهلية الجادة التي قدمت خدمات نوعية طبية فريدة حيث بدأت صناع الخير نشاطها الخيرى باطلاق مبادرة «إطمن على نفسك» للقضاء على فيروس سى تبعها إطلاق مبادرة «عنيك في عنينا» لمحاربة العمى ثم مبادرة «أولادنا في عنينا» لتقديم الدعم الطبى لطلاب المدارس في القرى الأشد إحتياج في مجالات العيون والأنميا والسكر وغيرها من التخصصات الطبية الهامة كذلك أطلقت صناع الخير مبادرات «نبض حياة» لدعم مرضى القلب غير القادرين ولمسة خير لدعم مرضى الأمراض الجلدية المزمنة غير القادرين ومبادرة «قرى الأمل» لتنمية وتطوير القرى الأشد إحتياج.