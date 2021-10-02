دينا فؤاد تنتظر عرض حكاية «ماريونيت» من مسلسل «ورا كل باب» الليلة

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تنتظر الفنانة دينا فؤاد عرض أولى حلقات حكاية «ماريونيت» من الموسم الثانى من مسلسل «ورا كل باب»، اليوم السبت، على قناة الحياة، في الساعة التاسعة مساءً، وتعد حكاية «ماريونيت» الحكاية الخامسة من مسلسل «ورا كل باب» ويشاركها البطولة محمود عبدالمغنى.

وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بعرض المسلسل على قناة الحياة، متمنية أن تنال الحلقات إعجاب جمهورها، وقالت :«ربنا يكتبلنا النجاح ويارب يعجبكوا وشكرا لكل صناع العمل المحترمين، انتظرونا على قناة الحياة بمسلسل ورا كل باب حكاية ماريونيت».

وتدور أحداث الحكاية في إطار 5 حلقات حول المشكلات التي يعاني منها الأزواج بعد فترة من الزواج بسبب سوء التفاهم فيما بينهم، وحكاية «ماريونيت» من بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات «كدبة كبيرة» و«عائلة جيجي» و«رق الحبيب» و«قلب مفتوح» من مسلسل «ورا كل باب».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل «اللى مالوش كبير» مع النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضى، وخالد الصاوى، وتم عرضه في شهر رمضان الماضى.