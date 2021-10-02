العريس تخلص منها وعاد للمعازيم.. تفاصيل مقتل «عروس القليوبية» ليلة حنتها

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، غموض مقتل فتاة قبل ساعات من حفل زفافها بالقليوبية، تبين من التحريات أن نجل عمتها «العريس» وراء ارتكاب الواقعة، لارتباطه عاطفيًا بأخرى وعقد قرانه على المجني عليها إرضاءً لوالديه، ألقي القبض على المتهم واعترف بجريمته.

تلقى قسم شرطة قليوب بأمن القليوبية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة فتاة، مقيمة بدائرة القسم، وبها عدة طعنات، وما اقره والدها بأنه حال قيامه بالاحتفال بحنة كريمته «المجني عليها» أمام مسكنه ورد لها اتصال هاتفي وعلى إثر ذلك خرجت من المنزل، وعقب تأخرها قام بالبحث عنها وعثر عليها بقطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول فقام بنقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها «زوجها» عامل، وباستهدافه تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفيًا بإحدى الفتيات.

وأضاف المتهم أنه عقد العزم على التخلص من المجني عليها فقام باستدراجها إلى مكان العثور وتعدى عليها بسلاح أبيض «سكين» وعقب تأكده من مفارقتها للحياة استولى على هاتفها المحمول وعاد إلى مسكن المجني عليها مرة أخرى حتى اكتشف ذووها عدم تواجدها فقاموا بالبحث عنها إلى أن عثروا عليها ونقلوها إلى المستشفى بحضوره حتى يبعد عنه الشك.

أرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه، وتولت النيابة العامة التحقيق.