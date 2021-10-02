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عمران خان يكشف عن إجراء محادثات سلام مع "طالبان باكستان"

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عمران خان يكشف عن إجراء محادثات سلام مع "طالبان باكستان" عمران خان يكشف عن إجراء محادثات سلام مع "طالبان باكستان"
تُعقد منذ شهر في أفغانستان

عمران خان يكشف عن إجراء محادثات سلام مع

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في مقابلة مع التلفزيون التركي، عن إجراء أول استئناف رسمي منذ 2014 لمحادثات سلام مع حركة طالبان الباكستانية المحلية والمنفصلة عن الحركة الأفغانية؛ لكنها قريبة منها؛ وفقًا لما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وقال "خان" في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية الحكومية: "أعتقد أنه داخل حركة طالبان باكستان هناك مجموعات منفتحة على محادثات سلام/ ومصالحة مع حكومتنا، ونحن نتحدث مع هذه المجموعات".

من جانبه، ذكر وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري في مؤتمر صحافي، أن هذه المفاوضات بين إسلام أباد والمتمردين في "طالبان" تُجرى بالفعل في أفغانستان، دون الخوض في التفاصيل.

من ناحيته، أكد مصدر داخل "طالبان" باكستان، أن جولات المحادثات هذه تعقد منذ شهر بالفعل، لكن بلا نتيجة حتى الآن.

بدأت حركة طالبان باكستان التي تحمل اسم الحركة الأفغانية نفسه لكنها منفصلة عنها، حملة من أعمال العنف في 2007. ومنذ ذلك الحين قُتل آلاف المدنيين ومن عناصر قوات الأمن الباكستانية، في هجمات محددة الأهداف وتفجيرات تبنتها الحركة المناهضة للحكومة.

وتعول حكومة عمران خان على مساعدة نظام "طالبان" الجديد، للحد من طموحات الحركة الباكستانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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