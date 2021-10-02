أخبار عاجلة

بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان -
مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى» -
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع «مبينجيو»

Print
الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع «مبينجيو» الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع «مبينجيو»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقترب مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من التعاقد مع السنغالي أبلاي مبينجيو، مهاجم فريق دينامو مينسك البيلاروسي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي الإسماعيلي دخلوا في مفاوضات مع المهاجم السنغالي، من أجل حسم التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب صاحب الـ29 عامًا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لإنهاء ملف انضمامه لصفوف الدراويش قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، يذكر أن «مبينيجيو»، نجح في إحراز 10 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 15 مباراة لعبها مع الفريق في الدوري البيلاروسي.

ودعم الإسماعيلي صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن نادي المقاصة وأحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

سموحة يفوز على المصري بهدفين

سموحة يفوز على المصري بهدفين

عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها

عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد