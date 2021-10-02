الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع «مبينجيو»

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اقترب مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من التعاقد مع السنغالي أبلاي مبينجيو، مهاجم فريق دينامو مينسك البيلاروسي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي الإسماعيلي دخلوا في مفاوضات مع المهاجم السنغالي، من أجل حسم التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب صاحب الـ29 عامًا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لإنهاء ملف انضمامه لصفوف الدراويش قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، يذكر أن «مبينيجيو»، نجح في إحراز 10 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 15 مباراة لعبها مع الفريق في الدوري البيلاروسي.

ودعم الإسماعيلي صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن نادي مصر المقاصة وأحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة.