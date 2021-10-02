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حسن صقر يحدد موقفه من انتخابات نادى

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حسن صقر يحدد موقفه من انتخابات نادى الزمالك حسن صقر يحدد موقفه من انتخابات نادى

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أعلن المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق، رفضه خوض انتخابات نادى على منصب الرئاسة، نافيا تشكيله ما يسمى جبهة الإنقاذ.

وقال صقر أن الوقت غير مناسب حاليا لخوض تجربة الانتخابات في الزمالك متنيا التوفيق لجميع المرشحين .

وكان مرتضي منصور حذر من اقامة الانتخابات المقرر اقامتها يوم 19 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد يتولى قيادة القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات وأرجع «منصور» البطلان إلا انه صدر لصالحه حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري في ابريل الماضي يؤكد صحة واعتماد اللائحة التي اقرتها الجمعية العمومية لنادى الزمالك مشيرا إلى ان حكم المحكمة الدستورية واضحا وصريحا بانه في حال صدور حكم من القضاء الادارى ومركز التسوية والتحكيم فان الحكم الذي يسرى هو حكم محكمة القضاء الاداري واشار مرتضى منصو إلى نقطة أخرى حاسمة هو انه لو سلم جدلا باقامة الانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية فانه الانتخابات ستكون باطلة ايضا لان من يدعو للانتخابات وفقا لنص اللائحة هو رئيس النادى وليس لجنة مؤقتة خاصة ان لجنة الزمالك الحالية هي لجنة تسيير اعمال مالية وفقا للائحة المالية لوزارة الرياضة ولا يحق لها الدعوة للانتخابات وطالب المرشحين بتوفير ملايين الدعاية الانتخابية لحين تصحيح الوضع القانونى .

المصرى اليوم

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