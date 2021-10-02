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كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، يحاول خلال معسكر الفراعنة غلق ملف شارة قيادة المنتخب خاصة بعد دخول أحمد فتحي لقائمة مباراتي مصر وليبيا المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكان كيروش، حسم ملف شارة قيادة المنتخب عقب توليه قيادة المنتخب الوطني، وقال: خلال تواجدي في المنتخب الوطني المصري سيظل محمد صلاح قائدا له، ولن اسحب من شارة القيادة.

والحديث عن هذا الأمر أصبح بداخل جدلا خاصة أن أحمد فتحي أعلن في وقت سابق عن نواياه حال عودته للمنتخب وقال: حال عودتي لصفوف المنتخب الوطني لن أتنازل عن شارة القيادة.

موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر أصبح معقدا خاصة وأن كيروش حسم ملف شارة القيادة لصالح محمد صلاح، وأحمد فتحي أعلن منذ فترة طويلة عن عدم تنازله عن شارة القيادة، فهل يستطيع كيروش إخماد ثورة صلاح وفتحي داخل صفوف الفراعنة؟.