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تأجيل محاكمة زوجة وصديقها متهمين بإنهاء حياة الزوج في الشرقية لـ3 نوفمبر للحكم

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تأجيل محاكمة زوجة وصديقها متهمين بإنهاء حياة الزوج في الشرقية لـ3 نوفمبر للحكم تأجيل محاكمة زوجة وصديقها متهمين بإنهاء حياة الزوج في الشرقية لـ3 نوفمبر للحكم

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قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها لجلسة ٣ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، في واقعة إتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولي والتخلص من جثته بدائرة مركز صان الحجر.

تعود أحداث القضية لشهر يوليه من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بالعثور على جثة «م. إ. ع 37 عاما خفير نظامى، مُقيم بأحدي قري مركز فاقوس، ملقاة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات وجود علاقة غير شرعية بين «س. ص. ح» 31 عاما ربة منزل زوجة المجني عليه، و«م. ي. ع» 40 عاما مقيم بذات القرية وعلي صلة صداقة بالمجنى عليه، وأنهما اتفقا سويا على التخلص منه كى يخلو لهما الجو، فقام عشيقها باستدراجه بحجة تعليمه السباحة، وقام بالانقضاض على المجنى عليه وقتله، وتخلص من جثته بدائرة مركز صان الحجر .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات.

المصرى اليوم

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