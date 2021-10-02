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110 ملايين جرعة لقاح ضد في تركيا

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110 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في تركيا 110 ملايين جرعة لقاح ضد في تركيا

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تخطت عمليات التطعيم ضد في تركيا، الـ 110 ملايين جرعة.

وذكرت معطيات وزارة الصحة التركية أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا بلغ 53 مليونا و959 ألفا و758 فردا، وبلغ عدد متلقي الجرعة الثانية، 44 مليونا و807 آلاف و667، وإجمالي الجرعات بما فيها الجرعة الثالثة 110 ملايين و201.

وبدأت تركيا حملة التطعيم بالبلاد في 14 يناير الماضي عموم تركيا ابتداء بالعاملين في قطاع الصحة.

ويمكن لكل فرد الحصول على اللقاح بلغ 12 عاما وما فوق، وله حرية الاختيار بين لقاحي سينوفاك الصيني، وبيونتك الألماني الأمريكي.

المصرى اليوم

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