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رئيس المحكمة الدستورية العليا: هو أول من وجه بإدخال العدالة الإلكترونية

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رئيس المحكمة الدستورية العليا: السيسي هو أول من وجه بإدخال العدالة الإلكترونية رئيس المحكمة الدستورية العليا: هو أول من وجه بإدخال العدالة الإلكترونية

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أشاد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار الرئيس التاريخي بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا لتجلس مع زملائها قضاة هذه المحكمة على المنصة العالية للقضاء الدستوري المصري مشاركة في إرساء العدالة الدستورية.

وأكد «مرعي» خلال احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أن الرئيس السيسي هو أول من وجه بإدخال العدالة الإلكترونية في جميع دور العدالة المصرية ضمن المشروع الأكبر الرقمي، حيث عقدت جميع الجهات والهيئات القضائية اتفاقيات مع وزير الاتصالات لرقمنة العدالة المصرية للقضاء على بطئها وجعلها سريعة وناجزة وهو ما ناديتم به وعملتم على تحقيقه منذ تولي مسئولية الوطن.

وقال «إن العالم كله وقف ينظر بانبهار وإعجاب خلال بناء وتأسيس الجمهورية الجديدة»، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان أول من نبه دول العالم بأسره وحذر من خطورة الإرهاب وأثره المدمر على التنمية فيها، لذلك خضتم معارك فاصلة ومن خلفكم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة لدحر الإرهاب الأسود في كل مكان على أرض مصر«مشيدا بفكر الرئيس السيسي الثاقب ونظره البعيد حيث أثرتم أن تسير معركة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ودحره مع معركة التنمية الشاملة في خطين متوازيين متلاحمين.

المصرى اليوم

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