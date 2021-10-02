«إنفينيتي إنفستمنتس» تطلق «D Square Tower» أميز مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

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>> التعاقد مع مكتب المصمم العالمي «Hany Saad Innovations لتنفيذ التصميمات الداخلية وFacil Dubai للإدارة والتشغيل وRay Designs للتصميمات المعمارية

>> اتباع أحدث الأساليب الإنشائية المتوافقة مع معايير التنمية المستدامة وإدخال أفضل أنظمة إدارة المباني الذكية

في إطار حرصها على تقديم منتجات تمثل إضافة مهمة للسوق العقارية، أعلنت شركة إنفينيتي إنفستمنتس للتطوير العقاري إطلاق مشروع «دي سكوير تاور» الذي يعد ثالث مشروعاتها ويقع في العاصمة الإدارية الجديدة في أكثر المواقع تميزاً بقلب منطقة «الداون تاون».

وقال المهندس شريف الدالي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن «Infinity Investments» تخطط لجعل المشروع الجديد واجهة حضارية جديدة لراغبي التميز والرقي، والذى سيتيح لهم تملك وحدات تجارية وفندقية وإدارية، تخضع لأحدث ما توصلت إليه هندسة البناء عالميًا.

يتكون مشروع «دي سكوير تاور» من 12 طابقًا، تخصص الأدوار الأولي منه للأنشطة التجارية، ويضم المشروع أيضا عدد من الوحدات الإدارية متنوعة المساحات، تتوافر بها مجموعة من الخدمات على أعلى مستوى، وبنية تكنولوجية ذكية متكاملة تتناسب مع متطلبات الشركات، بما يجعل «دي سكوير تاور» الاختيار الأمثل لكبري الشركات المحلية والعالمية.

وخصصت شركة «إنفينيتي إنفستمنتس» باقي الطوابق للغرف الفندقية، المقرر تسليهما كاملة التشطيب، شاملة الأثاث، وفقا لأعلى مستويات الجودة.

«نسعى لخلق منتج قادر على المنافسة ويراعي متطلبات السوق»... هكذا عبر شريف الدالي عن رؤية الشركة، مؤكدًا أنها في سبيل الوصول لهذا الهدف أسندت أعمال التصميمات الداخلية إلى مكتب المهندس العالمي هاني سعد، صاحب الخبرات الطويلة في اختيار أفضل التصميمات التي توفر الاستخدام العبقري للفراغات واختيار أحسن الخامات عند تنفيذ التصميمات للخروج بمنتج قادر على تلبية متطلبات العملاء ويحقق قيمة مضافة للمستثمرين، كما تم التعاقد مع شركة «Facil Dubai» لإدارة وتشغيل الوحدات الفندقية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة «إنفينيتي إنفستمنتس»: «نحن على يقين بأن الموقع الجيد أحد أهم عناصر نجاح المشروع، ويجعله قادرًا على جذب المستثمرين المصريين والأجانب، لذا فقد حرصنا على اختيار موقع فريد بأكثر المناطق تميزًا في الداون تاون، حيث يقع المبنى في شارع رئيسي يربط بين النهر الأخضر والحي الحكومي، كما يقع بالقرب من سوق الذهب ومسجد مصر ومحطة مونوريل رئيسية».

وأكد الدالي أن الشركة تحرص على تقديم منتجات عصرية وجديدة مع توفير آليات تسويقية مبتكرة وملائمة لتطلعات العملاء الراغبين في اقتناص فرص استثمارية تضمن لهم تحقيق أعلي عوائد وفقاً لدراسات الشركة، حيث اهتمت المجموعة بتوفير وحدات فندقية بمساحات متميزة، وذلك بعد إجراء دراسات مستفيضة حول المساحات الأكثر طلبًا في السوق العقارية حاليًا.

«إنفينيتي إنفستمنتس» تطلق «D Square Tower» أميز مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح أن الشركة راعت في تصميم المشروع اتباع أحدث الأساليب الإنشائية التي تتوافق مع معايير التنمية المستدامة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة المبني، كما اهتمت بإدخال أفضل الأنظمة في المباني الذكية لتواكب مفاهيم «الفندقة الذكية» التي انتشرت في المنطقة العربية مؤخرًا وتعتمد على التكنولوجيا في كافة الخدمات الفندقية المقدمة داخل الوحدات، خاصة نظم الإضاءة والتحكم في الأجهزة الكهربائية وخدمات الانترنت فائق السرعة والاتصالات، وخدمات رجال الأعمال بما يعزز مستويات الرفاهية ويضمن توفير أكبر قدر من الراحة والأمان للعميل، مستفيدة في ذلك من خبرات شركة «SKY Group» الشركة الأم، التي نفذت مئات المشروعات في مجالات حلول التكنولوجيا وشبكات الاتصالات في المشروعات العقارية بمصر ودول العالم.

وأشار: «في سبيل ذلك اسندت الشركة أعمال الإستشارات المعمارية لشركة RAY Designs برئاسة الدكتور هشام بهاء الدين، لما تملكه من خبرة طويلة في الاشراف على عدد من المشروعات الكبري داخل مصر وخارجها» .

وقال المهندس شريف الدالي، أن الشركة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في أعمال تسوية الأرض، كما سيتم التعاقد مع شركة المقاولات التي ستتولى الأعمال الإنشائية في أقرب وقت، لتسليم المشروع في موعده، وبما يتماشى مع مصداقية الشركة التي عُرفت بالتزامها بمواعيد تسليم المشروعات.

وتأسست شركة «إنفينيتي إنفستمنتس» لتصبح ذراعًا للتطوير العقاري لمجموعة سكاي جروب بخبرات ممتدة لأكثر من 12 عاما في تنفيـذ آلاف من المشروعات في أكثر من 30 دولة حول العالم، نالت بها ثقة وإعجاب العملاء في مجالات حلول التكنولوجيا وشبكات الإتصالات والإنشاءات وحلول الطاقة المتجددة والتوكيلات التجارية الأوروبية.

وأطلقت الشركة عقب انشاءها مشروعين بمنطقة شرق القاهرة، وهما مشروع

«N Square Mall» الذي يعد المول التجاري الوحيد بمنطقة النرجس عمارات في القاهرة الجديدة، ويضم مساحات مختلفة بين محلات تجارية، هايبر ماركت، ومنطقة مطاعم، وجيم، ويستهدف تقديم خدماته لأكثر من 80 ألف نسمة.

أما المشروع الثاني بالقاهرة الجديدة فهو «B Square Medical Hub» الذي يعد مجمعًا طبيًا هو الأول من نوعه في القاهرة الجديدة، ويقع بمنطقة البنفسج بالقرب من محور محمد نجيب وشارع الـ 90 بقلب القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس شريف الدالي رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تستعد لتنفيذ خطة توسعية تستهدف من خلالها إطلاق مشروعين جديدين في العاصمة الإدارية خلال الشهور القريبة المقبلة.

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