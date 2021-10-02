سموحه يتدرب مرتين يوميًا في الإسكندرية بفرمان من أحمد سامي

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قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى سموحة، استمرار خوض فريقه للتدريبات على مرتين يومياً خلال الفترة الحالية على ملعب النادى بالإسكندرية وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى، ويخوض لاعبو سموحة يومياً مرتين صباحاً ومساء، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية وذلك للوصول إلى الوزن المثالى لبعض اللاعبين الذين لم يتدربوا منذ انتهاء الموسم الماضى.

واتفق المدير الفنى مع معاونيه على تأجيل حسم المباريات الودية التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة انتظارا لإقامة قرعة الموسم الجديد لتحديد الفرق التي سيواجهها في بداية مشوار الدورى، حيث يرغب سامى في خوض المباريات الودية بطريقة متدرجة للوصول إلى الفورمة المناسبة مع انطلاق الموسم الجديد.

ووضع أحمد سامى المدير الفنى لسموحة برنامجا تأهيليا خاصا لمحمد عبد العاطى الوافد الجديد من وادى دجلة، خاصة أنه آخر اللاعبين المنضمين لصفوف «الموج الأرزق» خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية ويفتقد إلى اللياقة البدنية المطلوبة بسبب زيادة الوزن، كما طلب من طبيب الفريق وضع برنامج غذائى للاعب للمساعدة في إنقاص وزنه بأسرع وقت ممكن.

وأبدى مدرب سموحة ارتياحه للمستوى الذي وصل إليه اللاعبون الأفارقة اليو سيلا والأنجولى دافشا والنيجيرى سيكوريه، خاصة أنه يرغب في الاعتماد على هذا الثلاثى في قيادة الخط الهجومى للفريق في الموسم الجديد، إصافة إلى الثنائى إسلام جمال ومصطفى الخواجة والذى سيكون من أهم اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سامى: نعمل على بناء فريق قوى لسموحة قادر على استمرار النتائج الطيبة التي حققها الفريق على مدار الموسمين الماضيين من أجل إسعاد الجماهير الإسكندرانية التي دائماً تقف خلف الفريق.